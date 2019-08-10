美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）9日指出，若德國總理梅克爾不願提高軍費支出，達到北約（NATO）的標準，駐德美軍將移防波蘭。同時，美國總統川普形容波蘭一直是美國非常要好的朋友，他稱將親訪該國，但未透露更多詳情。

格雷內爾表示，川普對梅克爾未能按照北約（NATO）軍事同盟要求，將國防開支提高至GDP的2％，已感到不耐。他還說，這是因為美國納稅人繼續為5萬多名駐德美軍支付開銷，德國人卻將其預算盈餘投入國內計畫。

在另個場合，川普被問及是否會考慮將美軍由德國調往波蘭，他沒正面回答，僅稱波蘭主動提出願花費數十億美元興建軍事基地，並向美軍提供資金等。川普曾於6月宣布，未來會將1000名駐德美軍移防波蘭，為已駐守波蘭的千名軍人提供協助。

自俄羅斯於2014年吞併克里米亞後，波蘭和拉脫維亞等東歐國家紛紛將軍事支出提高至GDP的2％。美國目前約有3.4萬名軍人駐守德國30多個陸軍和空軍基地，另有1.7萬名後勤人員在該國待命。

(中時 )