行政院農委會水土保持局台中分局與金典綠園道商場合作，於10日在金典綠園道農夫市集進行友善小農據點進駐暨中秋禮盒發表記者會，希望透過官方與民間合作，於每個月第二、四的週末六日提供友善小農銷售行銷平台，讓消費者在市中心有更容易取得友善產品的據點，同時發表今年度的限量山守現中秋禮盒，提供民眾安心選購，現場也有滿額贈獎的活動，歡迎大家共襄盛舉。

水保局長期致力於農村產業的輔導與轉型，期藉此提高農民的收益，因此透過各項計畫，協助中苗小農取得友善認證，也幫助農村的產業永續與生態環境保護工作，更扶植成立「山守現」認證品牌，提供優質農產銷售平台，作為協助對外行銷推廣。

今年為了保障農民的收益，特別邀請進駐中部知名市集，提高農友的市場知名度與銷售額，凝聚區域產業的推動成效，擴大整體效益並增加銷售據點，使守護農村、守護環境及守護希望的三個守護精神來讓大家有更深入的認識與認同。

水保局除向大家宣布山守現友善農產將長期進駐金典綠園道商場農夫市集，同時也發表了山守現限量中秋禮盒，今年推出了「客製化禮盒」服務，從禮盒外盒、內容都能夠依照顧客的喜好選購，並且能夠客製腰封，放上您給收禮者的滿滿祝福，甚至是企業的LOGO、形象等等，打造企業專屬禮盒。

現場除準備滿額贈禮活動，消費滿5000元，就有機會抽中最大獎的限量「里山稻香趣˙浪漫鐵道行」二人小旅行套票，市價2,800元，還有山守現中秋禮盒及多樣友善產品，送完為止。

台中分局表示，本活動串聯山守現認證品牌與友善聯盟，協助台中及苗栗地區友善農友進駐中部知名都會市集，提高農友們的市場知名度與銷售額，擴大整體效益並增加銷售據點；期藉由群策群力以及媒體傳播力量將相關訊息放送週知，也將中苗產業共同品牌與優質農村物產推薦給全國民眾，以故事感動大眾，吸引更多消費者的支持，積極推動農村產業發展。

(中時 )