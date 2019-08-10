中日關係回暖，雙方事隔7年後，10日再展開戰略對話。對話前夕，大陸外交部副部長樂玉成9日先在東京與日本外相河野太郎會面，樂玉成指，如今世界處在百年未有的大變局，中日需要加強合作，共同應對挑戰。大陸官媒報導，雙方在會上就中日關係及雙方關心的區域問題坦誠深入地交換意見，再次確認將積極落實中日領導人在大阪G20峰會中達成的共識。

本次中日戰略對話在長野縣輕井澤舉行，由樂玉成代表陸方與日本外務省事務次官秋葉剛男舉行會談。日媒稱，這次會談將為兩國領導人今年底和明年春天的互訪預作準備。

樂玉成會見河野太郎時表示，當前中日關係不斷改善，兩國領導人在大阪G20國集團峰會達成的10點共識，說明了下一階段中日關係的發展方向。樂玉成希望藉這次訪日重啟中日戰略對話，落實上述共識，推動兩國進一步加強溝通、增進互信、促進合作。

除河野太郎外，樂玉成又與國家安全保障局長谷內正太郎、自民黨幹事長二階俊博，以及前首相福田康夫等人見面。他表示，中日合則兩利，對抗不符雙方利益，雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱。

(中時 )