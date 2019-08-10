吳映潔（鬼鬼）10日舉辦記者會，宣布加盟愛貝克思，推新單曲〈啦咪啦咪〉。而她在2017年的台北跨年晚會嗨唱多首組曲，在現場卻大走音，被網友抨擊「唱很難聽」、「慢歌完全現形」等，她再度拿起麥克風唱歌，坦言很緊張，並談到當時跨年過許久後才看留言、1年多都不敢唱歌，她笑說：「大家都罵我叫我滾，我又不是球要滾去哪？」

她提到唱完2017跨年後，就沒接到歌唱的演出工作，無奈：「原本有幾場尾牙有來問，後來都沒有成功。」而這次加入唱片公司，她考慮頗久，還鼓勇氣重看上次走音的影片，「原本不想唱歌，被罵到覺得還好我的心臟夠強，也知道唱得不夠好，我願意拿麥克風再去高歌一曲，雖不是驚為天人，但是對自己的期許。」

而她11日歡慶30歲生日，在現場原本很期待收到生日蛋糕，不過同事故意裝沒事，最後突然送上蛋糕，她感動淚崩：「我以為沒有蛋糕，很丟臉耶，我會記一輩子的。」

在記者會上，個性古靈精怪的鬼鬼一開場就挑戰鬼月禁忌，身穿一襲蕾絲洋裝，躺在粉紅色棺木出場，被問及與唱片公司的簽約金？她大方說：「就811萬！」隨後表示，「不需要千萬價碼，就以811我的生日這個數字去討個吉利及幸運。」

(中時 )