何篤霖近日錄衛視中文台《瘋神無雙》，挑戰無台詞演出，主持人許效舜錄影前透露跟他相識超過30年，斷言對方洞悉人性，加上又是老江湖，應該很快就會抓到無台詞挑戰的氛圍。何篤霖面對各種挑戰果然淡定演出，完全不讓阿虎、逸祥、香蕉、沛沛及Mia簽著鼻子走，還切換回命理節目主持人身分教導大家金紙的用意，更霸氣到讓阿虎跟逸祥差點接不了話。

劇中設定何篤霖是竊盜集團中負責開鎖的，面對一個小型保險箱，他正苦思如何打開，一旁的Mia趕緊獻上開鎖工具，眼見救星出現，他立刻開心打開袋子，裡面卻只有一張何篤霖1991年《我行我素》專輯，讓他自嘲，「賣得不好，我今天才跟你們一起偷東西。」引起一陣轟笑聲。

何篤霖（右二）上節目挑戰無台詞演出。（衛視中文台提供）

一陣混亂中終於把保險箱打開，結果裡頭只有一疊金紙，面對眾人質疑，何篤霖淡定切換回命理節目主持人身分講解，「金條一定是被人捷足先登，對方還放了一疊金紙想觸後面的人霉頭，但因為對方放的是給神明的金紙，所以並沒有成功。」阿虎、逸祥及Mia聞言則聯手炮轟一定是他黑吃黑，只見他淡定回應，「如果我私吞，那就再見，我就回去出唱片了。」讓阿虎跟逸祥笑他「竟還想出唱片」，只見何篤霖霸氣說：「如果錢很多的話，再出一張又怎樣，現在很多人不都是自己出錢出嗎？」霸氣言論讓阿虎跟逸祥差點接不了話。

(中時 )