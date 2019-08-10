台灣國產精品咖啡豆評鑑受度在彰化舉辦，阿里山鄒築園方政倫榮獲特等獎。（吳敏菁攝）

台灣國產精品咖啡豆評鑑首度在彰化舉辦，歷經4天緊湊評鑑，終於把特等獎、頭等獎、金質獎等共計20支全國最優質的咖啡豆評選出來，阿里山鄒築園方政倫榮獲特等獎。

彰化市農會舉辦全國精品咖啡豆評鑑，雖然在這次咖啡豆評鑑中彰化縣沒有入圍得獎，但是，「雖敗猶榮」，在地咖啡農經過互相的技術交流，相信未來好要更好。

縣長王惠美表示，彰化縣咖啡栽植面積只有1百多公頃，但這個新興產業已經打響品牌了，創下高經濟價值，期盼透過市農會及農業處的輔導，讓更多的鄉親能夠投入咖啡產業，期許未來能夠有更好品質的咖啡，促進地方的經濟。

這次評鑑，共計147件國產精品咖啡豆參加，7日辦理物理咖啡生豆物理篩選，8日辦理感官評鑑初選，初選結果共有74支咖啡豆進入複選，9日進行複選，10日在彰化市農會辦理決選，總計20支咖啡豆獲獎。得獎的20件臺灣國產精品咖啡豆將於11月15日至11月18日於南港展覽館「台灣國際咖啡節」辦理頒獎典禮。

「2019臺灣國產精品咖啡豆評鑑」結果出爐，由阿里山鄒築園方政倫榮獲特等獎；郭亮志、阿里山鄒築園方政倫、香香久溢咖啡莊園、葉世遠等4名榮獲頭等獎；森悅高峰咖啡莊園吳冠錡、葉世遠、森悅高峰咖啡莊園吳振宏、郭亮志、羅力雄、優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園等6名榮獲金質獎；藍雅雯（青葉咖啡莊園）、羅力雄、陳若芸、郭志豪（嵩岳咖啡莊園）、優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園、阿里山黃麗姬、琥珀社咖啡莊園、劉文鎮、大阿里山精品咖啡生產合作社等9名榮獲銀質獎。

(中時 )