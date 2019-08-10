台北忠孝、仁愛、信義、和平及霧峰扶輪社，將於11日下午2時30分於高美濕地遊客服務中心，共同舉辦「勇闖高美108暨生態保育宣導活動」，邀集千人參加。台中市政府建設局長陳大田表示，希望藉由高美濕地遊客服務中心持續舉辦環保相關活動，在遊客心中種下「濕地永續利用，需要你我守護」的種子，落實生態保育。

建設局指出，當日活動設計以高美濕地常見魚類、螃蟹、鳥類、底棲生物、海濱植物及相關生態環境中，規畫21個生動活潑的生態闖關遊戲，並由EIET遊戲解說營隊的解說員及台中市海洋小尖兵擔任關主，進行現場解說；透過豐富闖關遊戲，讓參與者藉由體驗探索，深入了解國家級重要濕地高美濕地的生態環境，提升對濕地的關懷。

建設局長陳大田表示，市府秉持生態永續精神，希望藉由高美濕地遊客服務中心持續辦理環保活動，除了希望在遊客心中種下「濕地永續利用，需要你我守護」的種子之外；未來也將持續增建更完善設施、提供更多知識與趣味活動，讓遊客服務中心多角化經營，成為中部生態保育天堂。

陳大田呼籲，趁著暑假，歡迎所有父母帶著小朋友一起參加「勇闖高美108暨生態保育宣導活動」，享受濕地大自然的洗禮，一起認識與欣賞高美濕地生態、關懷我們身邊的美麗土地。

(中時 )