一年一度的三峽地方盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前熱鬧登場。（許哲瑗攝）

一年一度的三峽地方盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前熱鬧登場。（許哲瑗攝）

一年一度的三峽地方盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前熱鬧登場。（許哲瑗攝）

一年一度的三峽地方盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前熱鬧登場。（許哲瑗攝）

一年一度的三峽地方盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前熱鬧登場。（許哲瑗攝）

一年一度的三峽地方盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前熱鬧登場。（許哲瑗攝）

一年一度三峽宗教盛事「中元水燈節」，今在三峽宰樞廟前隆重登場，超過百人以人力扛抬水燈排，沿三峽市區遶境6公里；新北市副市長謝政達出席表示，三峽水燈節在2017年復辦，象徵中元普渡對先人的尊敬，也透過活動緬懷先人，傳承三峽民俗信仰文化，凝聚三峽人在地力量。

副市長謝政達、民政局長柯慶忠、立委吳琪銘、市議員林金結及蘇泓欽都共襄盛舉，一同點燃炮竹，與水燈排共同沿著三峽河遶進三峽市區，熱鬧非凡，吸引爆滿人潮參與。

三峽區長陳文俊表示，三峽中元水燈節的特色之一，就是由老師傅用「竹木」製作的3座水燈排，最高的一座高達7層樓高，由於一般的竹子太嫩、容易脆化斷裂，水燈排特別採用4年以上的竹子，製作的老師傅從端午節過後，就開始尋覓合適的竹子製做水燈排，用心維護傳統。

陳文俊表示，人力全程扛抬的水燈排繞境祈福，則是由地方民眾自組的團體自願參與，今年共遶境6公里，路程是歷年最長，加上火把隊以及水燈頭隊的繞境隊伍更顯熱鬧，3座水燈排高聳矗立，除了指引遠方的好兄弟來此享用普渡供品，慎終追遠涵義以外，更代表著一年一度地方宗教盛事，再度由團結的三峽民眾合力完成。

三峽區公所表示，今年施放水燈儀式採用的水燈頭及蓮花燈，都採用環保材質，並在三峽橋下設置攔截網，攔阻燃燒不全的水燈頭，避免河川汙染。

(中時 )