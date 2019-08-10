台中市政府客委會積極推動親子共學客語，於暑假期間在東勢區新成國小舉辦「親子快樂學客語」，由客語薪傳師羅知禾帶領家長及學童進行客家童謠教唱、客家花布日月球DIY及客家好味道豬油拌飯等活動，落實客語學習生活化，加強親子雙方的客語能力，促進客語代代薪傳。

市府客委會主委江俊龍10日前往東勢區新成國小、北區安君兒幼兒園及太平區東汴國小訪視「親子共學客語」的辦理情形；他肯定學校對於客家語言傳承的支持，希望持續推動親子共學客語，除能促使學童及家長了解客家語言、文化之美外，也能讓客語學習更加生活化，加速客語復甦。

客委會表示，「親子共學」是推行母語教育傳承最有效的方法，透過在日常生活中潛移默化使用母語，讓父母與孩子共同成為語言接收者，相互學習成長。

客委會指出，北區安君兒幼兒園位於市區，雖非屬客語重點發展區，仍相當支持客語教學，舉辦「暑假好搞好尞客家」，由客語薪傳師蘇玉霞帶領家長及學童一起體驗客家歌謠歡唱及客家花布DIY等活動。劉姓學員說，他是東勢客家人，因到市區工作，缺少使用客語機會而逐漸忘記過去熟悉的母語，很高興透過這次的親子共學，與下一代交流傳承客語文化。

太平區東汴國小是一所實驗小學，雖位於客家庄，但本地學生較少，外來學生不熟悉客語，但學校相當重視客語教學，暑假期間原招生1班的客家親子學苑班，獲家長的肯定支持，報名人數超過預期，因此增開「e桐幸福學客語親子體驗營第二班」，由客語薪傳師龍蘭香帶領家長及學童一起體驗在地文化黃金果DIY黏土藝術活動，從黃金果帶入情境式教學，讓學員增加實物學習字彙、了解客家在地文化，提升聽說能力。

(中時 )