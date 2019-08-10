美國近來接連發生重大槍擊案，路透／易普索（Reuters／Ipsos）今天公佈一份民調顯示，78％美國民眾預期未來3個月國內有可能會發生另一起大規模槍擊案。

路透社報導，這份在8月7日至8月8日進行的民調顯示，78％美國民眾認為，未來3個月有可能再發生這類槍擊事件，其中49％民眾則是覺得「非常有可能」（highly likely）。

還有10％美國人認為，未來3個月不可能發生大規模槍擊案，其他受訪民眾則表示不知道。

8月初德州艾爾帕索（El Paso）和俄亥俄州岱頓（Dayton）接連發生2起大型槍擊案，加州吉爾羅伊（Gilroy）上月也發生一起槍擊事件，共奪走36人性命。這些槍擊案讓美國陷入恐慌，且各界呼籲對槍枝採取更嚴格管制的聲浪再起。

來自北卡羅來納州特勞特曼（Troutman）的59歲共和黨人芬克（Suzanne Fink）說：「你要保持警惕，因為你永遠不知道何時、何地會發生（槍擊案）。」

大規模槍擊案並沒有明確定義，但槍枝暴力事件研究機構「槍枝暴力檔案館」（Gun Violence Archive）統計，不包括槍手在內、至少4人遭槍擊受傷或死亡的重大槍擊案，美國光是今年迄今就有超過250起（平均每天發生超過一起）。

路透／易普索的民調還指出，69％美國成年人希望「嚴厲」或「適度」的槍枝管制。

這項民調也發現，半數美國人相信「人們談論移民的方式會鼓勵暴力行徑」。

大多數美國成年人認為，大規模槍擊在內的「隨機暴力行為」是他們安全的最大威脅，1／4民眾指出，政治或宗教動機的國內恐怖主義威脅最大，約有1／6民眾則認為，國外恐怖主義威脅最大。

美國民眾也認為精神健康、種族主義偏見和容易取得槍枝是美國發生大規模槍擊的3大主因。（中央社）

(中時 )