香港今大埔遊行。大批示威者傍晚5點起從大埔轉到沙田及大圍。設置路障堵塞交通，車輛受阻。晚間7時許，警方在大圍車公廟路迴旋處附近、大圍街市對開施放催淚煙驅散示威者。有人在馬路縱火。警方之後稱，示威者嚴重影響大圍車公廟路迴旋處一帶交通，多次警告無效後施放催淚煙驅散示威者，提醒附近居民關窗。

同時，防暴警察及速龍小隊抵達沙田源禾路，推進並向示威者警告會開槍。

(中時 )