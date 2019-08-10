示威者堵塞大圍交通後快閃 防暴警施放催淚煙 21:372019/08/10 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港今大埔遊行。大批示威者傍晚5點起從大埔轉到沙田及大圍。設置路障堵塞交通，車輛受阻。晚間7時許，警方在大圍車公廟路迴旋處附近、大圍街市對開施放催淚煙驅散示威者。有人在馬路縱火。警方之後稱，示威者嚴重影響大圍車公廟路迴旋處一帶交通，多次警告無效後施放催淚煙驅散示威者，提醒附近居民關窗。 同時，防暴警察及速龍小隊抵達沙田源禾路，推進並向示威者警告會開槍。 (中時 ) #示威 #大圍 #交通 #警方 #沙田 也許您會感興趣 推薦閱讀 三罷癱瘓全港 燃燒彈襲警署 01:182019/08/06 兩岸要聞 大陸五星國旗落海 香港政府予以強烈譴責 10:292019/08/06 兩岸 陸海陸空防暴演習 擬對付黑衣示威者 12:462019/08/06 兩岸 陸港澳辦：盼港青年懸崖勒馬 15:182019/08/06 兩岸 人民日報警告 香港傷不起 04:092019/08/07 話題觀察 環時：暴力示威不是香港年輕人的集體標籤 11:292019/08/07 兩岸 交通部表態支持淡北道路 與環評會不同調 16:202019/08/08 生活 桃機免稅店蓋醜布 他tag林佳龍 結局網跪了 12:422019/08/10 生活 碇內往台北通勤不便 林旻勳爭取跳蛙公車 15:572019/08/10 生活 大埔遊行示威者轉戰沙田及大圍 築路障阻交通 19:262019/08/10 兩岸 兩岸熱門新聞 國泰航空：1名機長停飛、解雇2名不當行為員工 - 兩岸 大埔遊行示威者轉戰沙田及大圍 築路障阻交通 - 兩岸 英外交官通話林鄭 陸外交部嗆勿插手 - 兩岸 - 旺報 反送中萬人接機 民航工會喊停 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸二三線城 兩岸客源壓力顯現 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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