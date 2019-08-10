美國億萬富豪艾彼斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌與多名未成年少女發生性行為，隨著法庭文件曝光，其中一名受害美國女子修伯格（Joanna Sjoberg）說，她被迫和多名名人性交與性接觸，其中一人就是英國安德魯王子。

根據最近公開的法庭文件，修伯格聲稱在2001年，安德魯王子在艾彼斯坦的紐約住所撫摸自己的胸部。當時她只有21歲。

她指證說，當時她和安德魯以及年僅17歲的朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）坐在沙發上，安德魯將手放在她以及朱弗雷的胸部，摸來摸去。她表示，當時有許多目擊者可作證。

除了修伯格跳出來，被艾彼斯坦當成「性奴」多年的朱弗雷也出面指控安德魯，稱曾在2015年17歲時兩次在艾彼斯坦強迫下與安德魯性交，之後又在艾彼斯坦的私人島嶼被迫與安德魯性交。但安德魯強烈否認朱弗雷的指控。

文件裡有一張照片，顯示安德魯2001年在名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住所，單手環抱朱弗雷裸露的腰部。朱弗雷當時尚未成年。

英國白金漢宮曾多次否認朱弗雷的指控。白金漢宮在2015年一份聲明表示，「任何暗示安德魯王子與未成年人有不當行為的說法都不是事實」，同時否認安德魯與朱弗雷有性接觸。

(中時 )