歐洲今夏有熱浪襲擊，但在8日剛關閉的英超轉會市場卻呈現「急凍」狀態。根據統計，英超球隊在今夏轉會市場的淨投資較去年下降25％，為2015年以來新低，考慮到4年來英超收益上升了22％，更令人不免納悶，英超豪門在經歷上季盛世之後，為何不肯砸錢了呢？

《ESPN》撰文分析，其實外界原本預期英超豪門今夏會大力砸錢，一是英超球隊包辦了上季歐冠、歐霸的決賽戲碼，有可觀的獎金落袋，而好成績通常也代表著更多的商業與贊助收益進帳，豪門應有充足銀彈。

二來，今年夏天被端上轉會市場的好手，包括母隊已經掛牌求售的貝爾（Gareth Bale）、英卡迪（Mauro Icardi）、狄巴拉（Paulo Dybala），還有價高可得的內馬（Neymar）、狄利特（Matthijs De Ligt）、庫提紐（Philippe Coutinho）等，甚至「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）的買斷費降到1.2億歐元，不再是高不可攀，投資標的之多堪稱近年之最。

然而，有這麼多球星可買，往年總能見到英超豪門開始砸錢搶人，今年夏天卻只聞樓梯響，上述球星沒有任何一個降臨英超，球迷或計畫從中大賺一筆的經紀人們不免失望。

英超發跡的貝爾已被皇馬拋售，卻沒有英超球隊出手。（美聯社資料照）

上季荷包賺滿 買人卻變小氣

因為英超最有錢的六大豪門，今年夏天大吹節儉風，在轉會市場的淨投資共約2億4100萬英鎊。由於目前僅英超轉會市場關閉，其他歐洲足球聯賽到8月底都還能操作轉會，未來3周可能還會有英超球隊賣人，淨投資可能創下2012年以來的最低紀錄。

當然，切爾西因違規被禁止操作轉會，利物浦也決定以靜制動，是今年英超轉會淨投資縮水的兩大主因，不過比2016年少了2.6億英鎊，落差還是非常大。令人納悶英超豪門為何開始停止砸錢，這會成為未來的常態嗎？

切爾西被罰禁止引援，轉會市場關閉前還將巴西老將路易斯賣到兵工廠。（路透資料照）

答案可能有兩個，首先，會砸錢通常是上季表現不如預期的隊伍、需要大刀闊斧重建或者是換了教頭大幅變陣，但六大豪門中的曼城、利物浦和熱刺都不是如此。前兩者上季成績很好，熱刺則是以前砸過大錢但成效不彰，去年沒砸卻踢得很好。

其餘三大豪門，被處分的切爾西不用說，他們想砸也沒辦法，所以有可能的就是曼聯和兵工廠，其中曼聯的確花了1.2億英鎊買人，兵工廠則被評為今夏轉會市場的大贏家，

曼聯買來萊斯特城後衛馬奎爾，是今夏罕見的大手筆。（路透資料照）

收益成長不如薪資 轉播權利金縮水

進一步分析，投資保守背後的原因，一個是薪資成本與收益比，薪資和轉會費通常成正比，而過去3年英超的收益雖然持續成長，但薪資上升的速度更快，可能是讓老闆們因而趨於謹慎。

此外，英超談定未來3年的國內轉播合約，權利金比上1份合約降了8％，儘管海外轉播的權利金上升30％，但這個成長數字並不如5年前預估的樂觀。畢竟線上串流發達，要看到未經授權的「非法」轉播並不難，讓轉播商也叫苦連天。

兵工廠、利物浦、曼聯和熱刺目前的背後金主都是商人，就長遠而言，他們投資足球的目的當然是要賺錢，看緊荷包、趨於穩健並不意外。至於背後是俄羅斯石油大亨的切爾西和阿拉伯財團的曼城，切爾西本季沒搞頭，曼城不需要，突然之間，六大豪門都成為歐足聯財政公平政策的信徒，致力於控制成本與提升獲益。

足球市場的蓬勃是好事，但也有過熱之虞，英超豪門沒有被上季的榮景沖昏頭，反而踩剎車穩健經營，未必不好。球迷反而可以看看，在這樣克制的季前補強之後，英超各隊在歐洲賽場是否仍有足夠的競爭力，六大豪門在國內聯賽，是否依然宰制全局？說不定，這正是其他英超球隊苦等的出頭天呢！

(中時電子報)