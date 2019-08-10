一名63歲的男子在街上摔了一跤，他到醫院檢查骨頭有沒有問題，不料醫生竟然發現了難以置信的事。

英國《每日郵報》9號報導，一名身份沒有公開的63歲男子在路上行走時摔倒，一屁股坐到了地上。儘管沒有撞到頭，也可以站起來繼續行走，但他擔心自己膝蓋受傷了。於是前往紐約布朗克斯區的林肯醫療和心理健康中心就診。

男子當時除了膝蓋有點疼，陰莖處也有一些痛，但沒有其他明顯的病症，因此醫生決定做X光檢查，來確定他摔倒沒有骨折。然而，檢查發現沿著陰莖分佈有廣泛的斑塊狀鈣化。醫生診斷男子的陰莖出現了骨化，也就是陰莖慢慢變成一根骨頭。

(翻攝自推特)

不過這名男子對診斷結果非常不滿，徑直離開了醫院，沒有回去接受治療，也沒有進行任何檢查來找出病因的根源。

醫學專家表示，這種情況極為罕見，發病的病例報告少於40篇。他們表示，陰莖骨化通常是由佩羅尼病（慢性陰莖海綿體炎）引起的。當鈣鹽由於癌症、甲狀腺問題或腎病等疾病，在特定區域隨著時間的推移而積聚時，組織可能會骨化。

不過因為該男子拒絕接受醫囑，所以無法評估病因和後續治療效果。

(中時電子報)