有網友在PTT問卦，提到捷安特大陸官網將台灣標註中國台灣的八卦。(圖擷自PTT)

香港一芳挺一國兩制事件蔓延，台灣其他茶飲業慘受波及，網友抵制消費行動一波接一波，台灣自行車大廠捷安特、美利達遭起底，也在大陸的官網標註「中國台灣」或「台灣省」。對此，宅神朱學恒狠酸，這是台灣覺青檢查愛國心的一天，若發現褲子是對岸製造，可要記得光屁股上街。

一芳茶飲店引起的一國兩制爭議愈演愈烈，朱學恒今在臉書上PO，在對岸設廠的捷安特、美利達也被發現，與茶飲業有同樣的處境，捷安特在大陸的官網標註台灣為「中國台灣」，美利達則列為「台灣省」。

朱學恒今在臉書上評論此事，用「內除國賊外抗強權」8字形容目前台灣某種氛圍。他開酸說，這是台灣覺青崛起檢查愛國心的一天，他並狠酸，「希望看到更多覺青因為褲子是中國製造而光屁股上街，或者因為筷子是MIC的而用手挖飯吃，覺青如果不能騎Ubike會不會用爬的去上班呢？」

宅神的舉例說明，引來網友觸類旁通，紛紛細數中國製造的所有可能。「最直接的是大家不用再考試了，幾乎所有的筆都是大陸做的啦！」、「最要命的是基因來自中國，只能重新投胎了」、「其實，手機和電腦零件都幾乎中國製的，這樣覺青精英們…怎麼辦呢？」、「看來館長又要開腳踏車店了」、「那車子恐怕不久也不能開了....嗚嗚」、「覺青不可以吹冷氣，因為日本進口的壓縮機很稀少。」、「青抵制這個抵制那個，估計只能當原始人」。

(中時電子報)