創立於1974的美國精緻尼龍包品牌LeSportsac今年創立45周年，特別邀請同樣誕生於1974年的Hello Kitty一同加入慶生行列，推出Hello Kitty x LeSportsac聯名系列，以豐富印花結合LeSportsac經典包型，讓粉絲能把Hello Kitty的可愛迷人樣貌「袋」著走。

HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列收藏狂粉單肩斜背包，2450元。（品牌提供）

Hello Kitty x LeSportsac聯名系列中，百變造型印花以Hello Kitty布偶坐立和諧的灰色背景，結合手繪風格，替夢幻的她畫上眼鏡、墨鏡，戴上小皇冠，背上最愛的粉色LeSportsac包款，最後以Hello Kitty的頭像於拉鍊頭完美地點綴細節。在日常托特包與加大型假期旅行袋包款中，更將Hello Kitty字樣繡於提把織帶。

HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列百變造型日常托特包，2150元。（品牌提供）

聯名系列相機造型包有討喜活潑的正紅色、小巧便利的外型，還有方便放置零錢或髮圈等小物的立體鏡頭造型小袋，包身上的Hello Kitty和相機觀景窗同樣為立體縫製，視覺上更增層次感，無論是出外踏青或是日常散步都能成為矚目焦點。

足跡遍布全世界的Hello Kitty，透過此次聯名系列的中梯形化妝包，以中文、英文、日文、韓文、粵語、法文以及旅行至夏威夷、關島常用問候語的「ALOHA」、「HAFA ADAI」向所有喜愛她的粉絲獻上最熱情的問候。全系列將在8月5日於全台LeSportsac門市限量販售。

HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列相機造型包，2750元。（品牌提供）

HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列「ALOHA」中梯形化妝包，1450元。（品牌提供）

(中時 )