北市一名31歲林姓無業男子，昨天凌晨埋伏在女友住處的樓梯間，趁女友開門時闖入屋內，2人因分手問題發生爭吵，林男竟以手機充電線勒住女友的脖子，並恐嚇將對她不利，女子趁隙報警後，警方到場將林男逮捕，依殺人未遂、妨害自由等罪嫌送辦，法院10日裁准收押。

警方調查，被害女子住在公寓4樓，林男凌晨先躲藏在4、5樓的樓梯間，見女友開門時，因急著要闖入，不慎從樓梯上摔傷腿。林男忍痛進入屋內後，因不願分手而與女友發生口角爭執，林男一時氣憤之下，竟以手機充電線勒住女友的脖子，甚至出手毆打，對其進行言語恐嚇。

被害女子趁林男情緒稍微平穩後，立即打電話報警，警方到場後將林男逮捕，但因林男的腳摔傷，警方先將林男送往仁愛醫院治療，再讓他坐著輪椅到警局製作筆錄。

林男矢口否認有對女友勒脖等情事，辯稱僅是男女朋友吵架，但警方仍依法將他移送法辦，檢方今日複訊後聲押獲准。

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