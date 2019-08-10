網傳該名小三和朋友的對話截圖。（圖／翻攝自娛大聖微博）

網傳馮紹峰出軌女網紅。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

馮紹峰工作室否認。（圖／翻攝自iFengstudio微博）

趙麗穎去年10月和「蘭陵王」馮紹峰閃婚，今年3月生下一子，近日工作室確認趙麗穎將在月底復出活動。今(10日)網上傳出，有名網紅跟朋友透露自己成為「fsf」的小三，對話中又提到趙麗穎，疑指馮紹峰出軌，對此，馮紹峰公司傍晚發聲明回應，指此為虛假訊息，「馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」。

微博「娛大聖」今傍晚發文表示，網上傳出有名剛結婚不久的男星出軌，並曬出對話紀錄，疑似小三的網友說：「他跟我說，他是個特別喜歡自由的人，他說他結了婚以後就很難受，覺得不自由了」、「不行，我要懸崖勒馬」，又說：「fsf送了我一個好貴的禮物，我要回送什麼」。

該名疑為小三的女網紅還分享，跟男方吃消夜，對方咬到一口豆沙餡的餅情不自禁爆粗口說「怎麼那麼好吃」，小三的朋友問：「那是趙麗音（穎）到成都來了嗎」，小三又說：「而且我只要一想到他可能在北京也會和其他女生約，我就煩躁」，暗指兩人最近在成都搭上線。

馮紹峰的工作室稍早發出聲明回應緋聞，強調「網絡上傳播的成都女子與友人微信截圖系經P圖處理，截圖所示內容亦系虛假信息，馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」，並要求所有網友、自媒體、新聞媒體停止散布不實訊息，工作室已委託律師處理此事，未來不排除提告，火速否認出軌八卦。

(中時電子報)