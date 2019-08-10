中信兄弟對戰富邦悍將3連敗，今日終於突破魔咒，先發洋投赫猛表現出色，主投7局無失分，僅被敲3支安打，在主場9792名觀眾前奪下勝利；張志豪則敲出本季第20轟，連3季20支全壘打以上為本土第一人，最終兄弟以8比1戰勝悍將。

今年悍將可以說是兄弟的剋星，本季對戰中信兄弟19勝7敗1和，今日中信兄弟在天母球場終於終結對戰3連敗。

4局下半中信兄弟靠詹子賢、陳子豪、彭政閔及林智勝連續串連的4支安打攻下2分領先，黃鈞聲再補刀擊出滾地球，三壘跑者趁機回本壘，讓兄弟率先獲得3比0領先。5局下半一、三壘有人的情況下，富邦悍將先發投手包林傑發生投手犯規，三壘上的詹子賢輕鬆寫意回本壘得分，5局結束兄弟以4比0領先。

7局上半悍將一度有得分機會，高國輝獲四壞球保送後，2人出局情況下李宗賢敲出二壘安打，高國輝從一壘直奔本壘，可惜在本壘前遭到觸殺，無法攻下首分。

8局下半張志豪開轟為球隊錦上添花，本季第20號全壘打是發陽春炮，同時成為史上首位連3季敲出20支全壘打以上的本土球員。接下來兄弟連續2名球員保送上壘，悍將緊急更換投手林晨樺仍無法解除危機，吳東融觸身球形成滿壘後，兄弟再一波攻勢將比分擴大成8比0領先。

赫猛今日先發主投7局為本季新高，無失分、僅被敲3支安打，送出5次三振，成功封鎖悍將打線，並獲選為單場MVP。接手的陳柏豪、王鴻程同樣成功保住領先優勢，最終兄弟就以8比1帶走勝利。

生涯首次對戰富邦悍將就開出紅盤，赫猛歸功於球隊完整的情蒐報告，讓他能有很好的策略以及計畫，比賽中也適時做調整，並得到很不錯的結果。赫猛先發5場比賽拿下3勝1敗，表現漸入佳境，他認為不斷做改變是職業運動員的工作，如此才能把細節做得越來越好，也是他表現漸漸穩定的原因。

(中時電子報)