「星女郎」林允因演出周星馳電影《美人魚》爆紅，除了演藝事業，她的緋聞史也相當精采，包括周星馳、馮紹峰、新生代男神宋威龍，都曾和她傳出交往，而近日就傳出林允和宋威龍在日本共度七夕，疑似復合。

近日有網友爆料，宋威龍在七夕時發了一則定位在日本的微博，但隨後又秒刪貼文，只留下「七夕快樂」和一個豬表情，而林允的微博小號恰好也稱自己是豬豬女孩。林允七夕當天則發文稱自己在工作，但有網友發現她其實並沒工作安排，正好那幾天人也飛去日本，因此傳出兩人復合消息。

20歲宋威龍外表帥氣、身形高挑，有「國民校草」之稱，是新一代男神，2017年底他被拍到深夜和一女子隔著口罩親吻，後來女子被證實是林允，雙方即透過工作室發聲明，表示因拍攝電視劇《彼岸花》時因戲生情、交往，但後來因為種種原因決定和平分手，兩人已恢復朋友關係，公開戀情的同時又宣布分手，在當時掀起一陣熱議。

而這回傳出復合，據《新浪娛樂》報導，林允方對此回應：「假新聞，希望大家不要誤傳勿信」，宋威龍所屬公司9日也發聲明闢謠，表示「宋威龍復合的戀情傳聞均屬不實。」

宋威龍公司發聲明否認復合。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)