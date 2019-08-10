樂壇「玉女掌門人」周慧敏10日於台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未愛」30週年巡迴演唱會，睽違25年再來台，周慧敏不僅外表凍齡，更一連帶來38首國語、粵語及英文等歌曲，打造高規格華麗舞台，更為了台灣粉絲密集練中文，「練到都打結了」，她頻感謝台下粉絲多年支持，全場連換8套超夢幻造型，出場時身穿全白色禮服、搭配栩栩如生羽毛翅膀從天而降，宛如天使降臨小巨蛋。

周慧敏一開場帶來〈最愛〉和〈愛你多過他〉2首歌曲，開心用中文熱情和粉絲打招呼，「今天太開心了，台灣的朋友沒有把我忘記，我愛你」。接著她感動地說，「25年前我人生第一場演唱會在台灣舉行，現在又回來開，這感覺太圓滿了，謝謝在現場的每一位，你們的支持讓這件事實現。」更向台下歌迷說「我愛你、非常愛你們，我會全力以赴，回報你們對我的支持，我不要太快哭，今天要一起享受快樂」。

舞台LED大銀幕播放多段周慧敏的經典影片，像是1985年參加歌唱比賽的可愛青澀模樣，到演出至今令人難忘的港劇《大時代》中的「小猶太」阮梅及粉墨登場唱京戲的畫面，帶著全場走進時光隧道，她更特別在台上感謝演唱會藝術總監暨多年好友古巨基，而古巨基除了全場控台外，也在後台細心幫周慧敏調整衣服，展現深厚友誼。

周慧敏10日在台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未愛」30週年巡迴演唱會，古巨基擔任藝術總監。（盧禕祺攝）

周慧敏10日在台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未愛」30週年巡迴演唱會。（盧禕祺攝）

周慧敏10日在台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未愛」30週年巡迴演唱會。（盧禕祺攝）

「玉女掌門人」周慧敏睽違25年來台開唱，好友古巨基（橘衣）擔任演唱會藝術總監，更在後台幫忙調整衣服。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

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