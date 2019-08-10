大陸民航局昨天對國泰航空發出措辭嚴厲的警告後，國泰航空今天傍晚宣布，一名被控暴動罪的機長，自2019年7月30日起已沒有被安排飛行職務。此外，該機長自7月15日起亦未執行任何飛行任務。國泰航空明確表示，對於該機長將可能受到任何的訴訟事宜，均不發表任何意見。國泰方面還證實2名機場員工因行為不當已被解雇。

針對香港國泰航空近期在多起事件中暴露出的安全風險及隱患，大陸民航局9日向香港國泰航空發出重大航空安全風險警示，並向國泰航空提出3點要求。《21世紀經濟報道》報導引述航空業內人士稱，大陸民航局此前從未向個別航空公司發出重大航空安全警示。

大陸民航局之所以有此舉，是因為近期香港國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客信息等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成了惡劣的社會影響，增加了香港到大陸的輸入性航空安全風險。

國泰航空的舉措在網上引起了相當大的爭議，甚至有中國企業發內部文件禁止員工出差搭乘國泰航空。

(中時 )