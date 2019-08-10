亞洲沙灘排球賽澎湖站，「冬瓜排骨湯」王進如／謝雅仁走出首日不敵阿曼對手的陰霾，互相鼓勵調整越戰越勇，10日連續擊退兩支日本組合，尤其8強賽遭遇日本當今第一隊長谷川德海／高橋巧，更是一路壓著對手打，以21比16、21比18奪勝，兩人搭配以來，首度闖進亞巡賽4強。

「很爽！真的很開心！」王進如賽後躺在沙灘上，因為他早已打到快抽筋，他笑說，這次出發前，全隊有到鳳山著名的五甲廟祈求勝利，果然打來若有神助；搭檔謝雅仁則強調，全場觀眾一起為自己加油，感受到很強的主場優勢，他說：「拿出我們練習時的水準，找回球感了！」

王進如／謝雅仁首戰落敗後，發憤圖強，今早輕取日本第二隊後，利用中午1小時左右時間用心研究從未交手過的日本組合長谷川德海／高橋巧，加上兩人狀況正好，無論是戰術轉變或打法都得心應手，儘管面對的是世界排名第67的日本最強隊伍，仍漂亮奪勝。

王進如（右）無懼日本攔網奮力扣殺。（中華排協提供）

獲得神助的還有中華女子第一隊顧乃涵／劉碧欣，她們預賽全勝後，今8強順利以21比10、21比12擊敗同胞小將龔詩雯／葉軒岑，勇闖4強，將遭遇去年雅加達亞運銅牌印尼組合Dhita Juliana／Putu Utami，雙方過去交手兩次，包括亞運，顧劉配雖都落敗，但都是打滿3局，顧乃涵強調，「這次要讓結果不一樣！」

「我跟碧欣搭配第2年，這次再碰到這對印尼對手，我們無論各方面都不一樣了。」37歲的顧乃涵是台灣沙排當今的指標性人物，她室內排球與沙排都有出色表現，卻更愛沙排的個人表現，她持續追逐奧運夢想，她強調與搭檔的技戰術與默契有明顯提升，希望這次能在澎湖擊敗老對手。

中華隊男、女各有一隊擠進4強，打出精彩表現，未晉級的選手同樣展現地主氣勢，沒有輕易落敗。8強落敗的吳信賢／徐振瑋，今早12強頂住2個局末點壓力，以21比17、27比25逆轉阿曼組合，同樣讓現場觀眾拍紅手掌，可惜不敵亞運銅牌，無緣晉級；而帶傷上陣的潘姿怡搭檔余雅萱，力拚萬那杜組合，無法展現應有實力，以直落2落敗，止步8強，但精神可嘉。

(中時電子報)