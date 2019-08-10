歐洲聯盟對抗氣候變遷迫在眉睫，將限制使用棕櫚油所製成的生質燃料，而受到影響的印尼及馬來西亞棕櫚油產業今年開始回擊，讓這場環保貿易戰煙哨味愈來愈濃。

印尼及馬來西亞是全球棕櫚油兩大生產國，大片棕櫚園下常見工人忙著採收重達數十公斤的果實，另一個景觀則被環保人士批評，業者把推土機開進森林，甚至藉燒林大肆開墾更多土地種植，被稱為「放火燒芭」產生的「霧霾」之大，常困擾鄰國新加坡，情況嚴重時民眾得戴上口罩。

棕櫚油是一種非常有生產力的作物，能以更低的生產成本提供更高的產量。在日常生活中是一種隨處可見的產品，走一趟超級市場，食品、清潔劑、飼料等產品中都可以看到它的身影。此外，它也是生質燃油成份，用途相當廣泛。

棕櫚油本身並非問題，但有些不肖業者採取毀林造園、破壞森林生態的作法，加重全球暖化與氣候變遷問題。

過去人們認為棕櫚油是植物油，會比使用煤等化石燃料環保，歐洲國家也曾大量進口做為燃料，使得東南亞棕櫚園業者擴大產量，但歐洲環保團體很早就開始追蹤棕櫚油製造過程違反環保標準，2010年歐洲議會呼應支持永續生態倡議，支持產品標籤應列出棕櫚油。

2015年12月「巴黎協定」（Paris Agreement）通過，各締約國同意努力讓地球氣溫升幅控制在攝氏2度內範圍，且應努力追求更高的攝氏1.5度內目標，歐洲聯盟（EU）支持這項倡議，明訂防止危險的氣候變化是其戰略重點，致力大量減少自身的溫室氣體排放，為實現綠色能源目標，歐盟成員國被要求支持可再生能源，如風能、太陽能、生質能源等。

在棕櫚油產業未改善毀林影響環境永續，以及工作環境影響人權等因素下，歐盟在走向綠能過程中開始限制棕櫚油。

歐洲議會2017年要求歐盟限制使用棕櫚油所製成的生質燃料，並確保進入歐盟的油品符合永續標準；歐盟執委會2018年通過2030年將逐漸停止使用棕櫚油，在此情況下，將使得棕櫚油被排除在歐盟汽車可使用的生質燃料項目。

歐盟此舉引發主要生產國印尼與馬來西亞抗議，認為是貿易歧視。

今年馬來西亞及印尼政府開始回擊，3月大馬首相馬哈地（Mahathir Mohamad）抨擊歐盟，表示這可能開啟大馬與歐盟之間的貿易戰。4月印尼和馬來西亞政府向歐盟遞交聯名信，反對歐盟逐步停止棕櫚油作為可再生能源計畫。

馬來西亞官員7月時表示，將與印尼合作向世界貿易組織（WTO）提出申訴；8月印尼釋出將調高對歐盟乳製品的進口關稅，作為對限制棕櫚油的報復訊息。

目前包括美中、美歐、日韓等貿易戰，檯面上鎖定範圍包括國安、汽車、農產品、高科技產品等競爭，目的從解決貿易逆差到壓抑另一國產業發展等，相較之下歐盟與印尼及大馬的棕櫚貿易爭端相當不同。

今年6月及7月歐洲出現2次熱浪，其中7月還創下史上最熱月份，巴黎飆破攝氏40度高溫，民眾對氣候變化意識上漲。根據歐盟調查，在歐洲最迫切需要處理問題中，移民議題以34％居首，其次是占22％的氣候變遷，且氣候變遷較上次統計上升6個百分點，是成長幅度最大議題。

雖然歐盟將淘汰棕櫚油作為生質燃料使用，其用意也可能是要全力扶植電動車產業，但以對抗氣候變遷與另一國發生貿易摩擦，這場棕櫚油之戰顯得相當特別。

(中時 )