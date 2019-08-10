靈鷲山水陸法會在桃園巨蛋舉行。（靈鷲山佛教教團提供）

「福」至心靈，眾心成「城」！靈鷲山水陸法會護持「福城」1000元，除了滿心滿願、一路發發，還可以進入福城當城主，發心成就人間淨土。

26戒水陸空大法會8月7日到8月14日，在桃園巨蛋啟建，東大門的特色攤位「福城」，現場熱鬧滾滾。主持人阿雪師姐功力一流，始終優雅、口條極佳，把「福城」解說得淋漓盡致，讓攤位人氣滿滿，大家排隊護持，發心不落人後。

開山住持心道法師也特別參觀各處攤位，幫志工們打氣，師兄姐們夾道歡迎，一聲聲「師父好，師父，父親節快樂」不絕於耳，所到之處萬人空巷，熱鬧極了。來到福城攤位時，心道法師特別站在看板前，請大家護持聖山福城，來當福城城主。

心道法師說，靈鷲山位於福隆、福連之間，福氣連連，就是福城，就是福氣的城，發願建設華嚴聖山福城，目的只有一個，就是「造福」，造福地方、造福台灣、造福人間、造福世界」，大家共同創造福氣、成就菩提心、成就佛道，進入發心發願的地方，呼朋引伴來福城快樂學佛，一起成就成佛之路。

2013年底，「多寶臥佛」及「放光玉佛」2尊緬甸玉佛，來到台灣，暫居在聖山寺搭建的玻璃屋內，2018年10月26日，「玉佛殿～為玉佛蓋個家」化為實際行動，動土後，2尊玉佛終於有自己的家，之後，心道法師正式將「玉佛殿」改為「福城」。

在國揚集團創辦人侯西峰董事長的引薦下，台灣建築設計大師柯宏宗設計聖山福城時，「天眼石窟」是最主要，也是最簡單原始的概念。以現代石窟外觀呈現華嚴世界，高科技展現四期教育，師法自然與土地共存，每層設計都跟大自然有關，採用大自然能源，過程裡處處驚喜，「建築有表情，空間會呼吸」的理念，顯示它是當代藝術具有指標性的作品，令人嘆為觀止，更讓靈鷲山不只是福隆、台灣，更是全世界的佛門聖地。

(中時 )