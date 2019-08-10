中信兄弟張志豪今(10)日創下本土新紀錄，對戰富邦悍將於8局下半，從陳明軒手中敲出本季第20轟，為中職史上首位連3年單季20轟以上的本土打者，賽後他開心表示，「真是榮幸！」

張志豪前2年分別擊出24、22支全壘打，今年同樣挑戰單季20轟成功，從各隊重砲強打中脫穎而出，率先創下難得紀錄，張志豪賽後表示，「真的很榮幸，開心能在這麼多好手之下衝出來，同時要跟年輕選手說，並不是瘦小的球員就無法敲出全壘打，只要確實擊球、增加重量訓練、找對訓練方式，一定能變得更突出。」

連3年展現長打火力，張志豪歸功於不懈怠地進行重量訓練，「重點是重量訓練，感謝一路以來的體能教練開的菜單，真的幫助我很多。」去年在達標單季20轟以前，張志豪一度全壘打難產，他今年變得更追求選球，「選球很重要，選到好攻擊的球才能發揮長打實力，不能像前幾年盲目的揮、靠運氣。」

過去中職30年僅有時報鷹洋將喬治(George Hinshaw)於1997至1996年達成此項紀錄，相隔23年本土終於出現穩定發揮的重砲追平歷史。而張志豪的愛女在8月6日出生，與彭政閔同天生日，在喜獲千金後手感持續發燙，如今寫下紀錄也可說是「雙喜臨門」。

(中時電子報)