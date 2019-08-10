大陸民航局9日對國泰航空發出嚴厲警示後，10日傍晚再宣布，已有一名機長停飛，另解雇兩名行為不當的機場員工。

大陸21世紀經濟報導，國泰航空表示，已收到乘客及民眾就其一名被控暴動罪的機長的查詢。根據國泰機師飛行職務的標準程式，這名機長自2019年7月30日起已沒有被安排飛行職務。此外，該機長自2019年7月15日起亦未執行任何飛行任務。國泰航空並表示，對於該機長將可能受到任何的訴訟事宜，均不發表任何意見。

在此之前，8月9日針對香港國泰航空近期在多起事件中暴露出的安全風險及隱患，大陸民航局向香港國泰航空發出重大航空安全風險警示，並向國泰航空提出三點要求。業內人士表示，民航局此前從未向單個航空公司發出重大航空安全警示。

民航局之所以有此舉，是因為近期香港國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成了惡劣的社會影響，增加了香港至內地的輸入性航空安全風險。

國泰航空員工的舉措在網上引起了相當大的爭議，甚至有中國企業發內部文件禁止員工出差搭乘國泰航空。

(旺報 )