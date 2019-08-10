連摃46期的威力彩周一開獎，頭獎上看20.5億元；台彩表示，這是繼104年9月14日於臺北市士林區開出史上第二高28.7億元頭獎後，睽違近4年、再次站上20億元大關。

若由一人獨得，將是威力彩史上第4高的單注頭獎獎金；受到頭獎持續連槓、獎金飆近4年最高，台彩表示，民眾對彩券購買意願大大提升，周末假日全國各地好天氣，投注站出現排隊人潮，彩券買氣倍增。

什麼是與頭獎最近的距離呢？有兩名彩迷近來與頭獎擦身而過，現在最能體會箇中滋味；台彩根據威力彩7月25日的派彩結果透露，第一區的號碼為01、19、23、25、32、37；第二區的號碼為02，當期共開出了4注貳獎，每注可抱走獎金319.6萬元，有位彩迷以自選方式、花了200元購買2注威力彩，該2注的第一區選擇的是相同的號碼，全都對中當期獎號，而第二區的號碼分別選擇了04以及06，未能對中第二區的開出獎號02，只能「含淚」抱走2注貳獎獎金639萬元，與當期頭獎獎金12.7億元擦身而過。

同樣的情況，發生在8月5日，這名彩迷也是用自選的方式，一次購買2注威力彩，2注全數對中第一區開出的6個獎號，但皆未對中第二區的開出獎號，也只能抱走2注貳獎與當期頭獎獎金16.6億元說Bye Bye。

為避免發生同樣扼腕的情況，台彩建議，民眾不妨以包號方式將威力彩第二區、01到08的號碼一次包下，當對中第一區的6個號碼，除了可對中頭獎外，亦可一次囊括7注貳獎。

根據台灣彩券公司的資料統計，威力彩自97年發行以來，共有4次頭獎在累積超過20億元以後才開出，這4次的開獎結果，有1次是2注均分，另外3次是一注獨得20億元以上的高額獎金。

這3位抱走鉅額頭獎的幸運兒中，有1位是自己購買，另外2位是與他人合資購買，想要多些中獎機會的民眾，不妨與親朋好友一起集資購買、發揮團結力量大的精神。

(中時 )