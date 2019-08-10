據新華社9日報導，一個陸美科研團隊開發出一種新型反光薄膜材料。由於在白色光源照射下，其顏色可隨觀察角度不同保持恆定或變化，該材料有望用於交通反光標牌，在夜間更智慧地引導和警示駕車者或行人。

9日發表在美國《科學進展》雜誌上的這項研究顯示，這種薄膜是一種結構色材料，可以實現光線的逆反射，即反射光線方向總是接近入射光線反方向。不同於顏料、染料等形成的化學色，結構色由光照射在物體表面複雜的微觀結構上產生折射、反射或衍射等形成，具有環保且不褪色等優點。

研究團隊將直徑為數微米至十幾微米的聚合物膠體微球，組裝到普通透明膠帶的粘膠層上，形成單層微球陣列。研究顯示，當白光光束從薄膜無微球一方入射時，會顯示出逆反射智慧結構色：從照明方向可觀測到均一、明亮的反光色，從非照明方向看，薄膜顏色則會隨著觀察角度和光源角度不斷變化。

新華社報導指出，道路交通標誌有時著重提醒司機，有時更需提醒行人，而這種智慧反光薄膜可以滿足不同的提示需求，研究人員設計了兩項實驗來證明這一點。在一項實驗中，研究人員將這種薄膜用作著重提醒行人的道路分界線。由於車燈照明方向和司機的視角基本相同，司機看到的線條不變色，顏色鮮艷且均一；路邊行人視角和車燈照明方向不同，隨著車輛由遠及近，他們看到的線條顏色閃爍變化，有效提醒行人避讓後方車輛。

在另一項實驗中，他們將這種薄膜做成提示限速的交通標誌，並在附近用固定位置的白光照射。這一次，司機會隨視角的變化看到標識顏色變化，從而提高警惕。

研究還顯示，這種薄膜材料防水、節能，且相關功能在零下196攝氏度到零上100攝氏度之間有效。

論文通訊作者、復旦大學材料科學系教授武利民對新華社記者說，這種薄膜在智慧顯示、交通安全反光設施、防偽標簽、結構色涂層和裝飾等領域具有應用價值。

(中時 )