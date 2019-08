前韓國女子團體「2NE1」主唱朴春相隔5年終於再來台,海外巡迴首站就選在台灣,10日於新北市工商展覽中心舉行粉絲見面會,開場就帶來 2NE1時期的夯歌〈FIRE〉點燃全場,接著演唱個人曲〈DON’T CRY〉、〈4:44〉等。

中場的歌迷問答橋段,有粉絲問朴春晚上睡覺前一定會做什麼事,她打趣說:「一定會洗澡,然後會去安靜又溫暖的地方。」問到最喜歡的台灣食物,她則說是珍珠奶茶跟芒果冰沙,剛好現場有準備奶茶跟珍珠、優格、布丁,要讓朴春為粉絲做出偶像特調。

朴春現場為兩位幸運的粉絲製作珍奶,還送上大擁抱,而且她記憶力超好,故意挑一位跟著她全國到處跑的粉絲上台,說看過對方很多次,但每次都沒抽到互動福利,就主動幫粉絲爭取,更霸氣的是,粉絲喝了珍奶後她不加思索也接過來喝,超級大方,還問加布丁喝了會不會胖?自曝最喜歡芋頭奶茶。

另外朴春在演唱〈YOU AND I〉時,粉絲們舉起手幅幫她應援,她唱完到後台請經紀人轉達主持人,說她剛才漏唱一句,因為看到應援太感動。之後她換上第3套衣服出來唱安可曲,帶來 2NE1的經典歌〈I AM THE BEST〉。這次朴春旋風來台,吃了燒賣、雞肉料理、水果,晚上見面會共1600位粉絲朝聖,吸票房500萬元。

