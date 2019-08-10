北韓今天向東部海域發射飛彈，這是平壤不到一個月內第5次試射。美國總統川普推文指出，北韓領導人金正恩致函告訴他，美國與南韓的聯合軍演一結束，北韓就會停止試射飛彈。

川普今天在推特（Twitter）發文指出：「金正恩寄給我的信函中，他相當禮貌地說，他希望在美國南韓聯合軍事演習結束後就能見面且展開磋商。」

推文還寫道：「這是一封很長的信，其中大部分都在抱怨荒謬且昂貴的軍演。這也是對於試射短程飛彈的小小致歉，且軍演結束時就會停止試射。」

川普推文還說：「我期待在不久的將來見到金正恩！非核化的北韓會成為世界上最成功的國家之一！」

南韓合同參謀本部今天指出，北韓於清晨5時34分和5時50分在咸鏡南道咸興地區，向朝鮮半島東部海域分別發射一枚疑似短程彈道飛彈。

這是今年以來第7次試射疑似飛彈或火箭彈，也是17天內5度試射，近來4次分別是在7月25日、7月31日、8月2日、8月6日。

(中時 )