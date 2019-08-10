利奇馬颱風遠離台灣後，所帶來的西南風讓台灣東部與西部呈現兩個反面世界，《台灣颱風論壇》指出，今天(10日)北部、宜蘭、花東縱谷因西南風過山沉降，出現了35度以上高溫，並帶來熱風，反觀西半部則是6到8級陣風不斷。除此之外氣象局也提醒，明(11日)中南部與台東南端更要注意旺盛雷雨現象。

氣象局在臉書表示，明天西南風依舊強勁，中南部地區、台東南端依舊會持續雷雨現象，更有局部大雨機率，其中中南部山區更要注意局部豪雨發生；其他地區除了新竹苗栗上午有短暫陣雨機率外，皆為多雲到晴、午後有短暫雷陣雨的天氣。

至於溫度方面，北部以及東半部高溫炎熱，有機會連兩天達到37度左右，東部、東南部更要注意焚風現象，其他地區高溫普遍在32到35度之間。

氣象局也提醒，由於大陸珠江三角洲一帶懸浮微粒濃度高，這些境外汙染物可能在西南風的吹襲下，影響到台灣西半部，空氣品質達到橘色等級。

(中時電子報)