大陸宣布限縮兩岸旅遊交流，金門縣估計將在半年內蒸發新台幣35億元以上的觀光產值。縣長楊鎮浯11日將偕澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應共赴北京，預定明天拜會國台辦爭取「小三通」相關政策，期待陸方相關旅遊政策對3離島有「區隔性對待」，降低衝擊。

縣府指出，大陸公告自8月1日起暫停47個城市赴台自由行，金門縣長楊鎮浯以事涉金門觀光發展及兩岸經濟文化交流，邀請離島的連江、澎湖3縣府、會首長共赴北京拜訪國台辦，期待陸方給予離島3縣區隔性對待。

澎湖縣長賴峰偉指出，近兩年來陸客銳減，2017年3333人、2018年3890人，2019年1至7月陸客遊澎人數終能回溫增至4500人，澎湖觀光業者熱烈期待再創新高，這次陸方限縮旅遊，澎湖鄉親好失落。

賴峰偉強調，他將持續爭取開闢福建晉江機場與澎湖對飛、中遠之星及海峽號灣靠澎湖，便捷閩澎海空交通，聯結金馬澎3地跳島旅遊。

連江縣長劉增應表示，連江縣和金門縣、澎湖縣的態度立場相同，都是希望能將衝擊降到最低，但因為還沒談，一切還是要等到和國台辦討論過後，情況比較明朗時，再向大家報告。

金門縣觀光處指出，大陸自2012年起開放20個小三通自由行城市，2015年再開放47個大三通自由行城市，合計67個自由行城市可赴金門、馬祖與澎湖旅遊。其中福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州等6城市，則為大、小三通均適用。今年陸客約占小三通45％，其中自由行更高達70％，一旦暫停，金門觀光產值將損失超過新台幣25億；若團客來台政策同時暫停，金門縣受影響陸客觀光人次約計40餘萬，觀光消費總額到明年1月止，預計將蒸發35億元以上。

縣府指出，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理，基於陸客之於金門整體觀光產業經濟，已具有不可忽視的影響力，尤其小三通純金門自由行已為常態，陸方此次的政策宣布，攸關金門觀光與相關產業發展至深至大，希望對岸能釋出善意，以利後續福建沿海地區與金門、馬祖大、小四通的推動作業。

(中時 )