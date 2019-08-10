日本人氣最高的祭典「夜來節」(Yosakoi)9日起一連4天在高知縣舉辦，有超過200支海內外的隊伍參賽。(黃菁菁攝)

高知縣民期待1年1度的「夜來節」，全家大小盛裝與會、共舞成為每年必有的家庭活動。(黃菁菁攝)

日高知縣要將「夜來節」推向東京奧運舞台

日本人氣最高的祭典「夜來節」(Yosakoi)9日起一連4天在高知縣舉辦，有超過200支來自日本及27支來自海外的隊伍參加競舞，光參賽者就將近2萬人，4天的盛會預定湧進上百萬遊客，儼然成為一場熱鬧、華麗、活力四射的國際盛會。

位於日本四國的高知縣舊稱土佐國，是日本幕末維新志士坂本龍馬的故鄉，這裡除了有名的坂本龍馬紀念館、面向土佐灣、豎立著坂本龍馬銅像的美麗海灣「桂浜」之外，日本人最熟知的應屬夜來節了，高知縣正是夜來節的發祥地。

夜來節是日本最具代表性的祭典之一，1954年高知為振興商店街首度舉辦夜來節祭典，1990年代初期開始出現在日本其他地方，2000年代以後發展成全球都能參與的祭典。夜來節和其他祭典最大不同之處是自由度高，可以自由編曲、編舞、設計服裝。

參加隊伍只要符合3大條件：1,手拿用木製的打擊樂器「鳴子」敲擊出聲響；2，邊跳舞邊向前進；舞曲中加入高知縣代表性民謠《夜來節》的一段歌詞「在土佐高知的播磨屋橋看到和尚買髮簪，夜來了，夜來了」，歌詞是描述江戶時代末期，竹林寺的僧侶純信與美麗的女子阿馬禁忌的愛情因買髮簪曝光後，被迫分隔兩地的故事。

今年是高知縣第66次舉辦夜來節祭典，現在每年都會吸引許多海內外的隊伍參加，而且在美國、澳洲、巴西，法國、德國、加拿大、新加坡、南韓、印尼、泰國、越南等16國都有主動協助推廣夜來節舞蹈的「夜來節大使」。

日本高知縣知事尾崎正直最自豪的是將夜來節推向國際。高知縣的夜來節優勝隊伍已連續5年參加台灣新竹縣客家花鼓藝術節，連續8年參加台灣元宵節燈會。夜來節與奧運會、帕奧的精神一致，追求和平，不分男女老幼、不分國籍，跨越國家、地區的限制，故高知縣正在爭取，希望明年可以在東京奧運會上展現夜來節的歌舞。

(中時 )