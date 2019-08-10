狄鶯近日錄三立新聞《台灣亮起來》節目，接受主持人郭雅慧專訪，從自己的童年聊到孫安佐。她古裝明艷動人，因演出歌仔戲花旦而爆紅，辣椒性子的她被吃豆腐一定回嗆，也因走紅成為歌仔戲界仙氣女神，更橫掃國台語連續劇，她記得開始拍歌仔戲第一檔戲時很辛苦，至今仍感謝葉青辛苦教導。

狄鶯記得當時不讓化妝師幫她畫，造型全都自己來，頭髮也自己設計，那時就有死忠粉絲，不只送國畫，還打金牌。因為外型出眾，她年輕就嘗到走紅滋味，從台語跨足到國語連續劇，甚至被瓊瑤看中，瓊瑤跟圈內人講第一次看到歌仔戲有這麼漂亮的女生。她書讀不多，11歲當童工，都是因為家境使然，爸爸早逝，大姊早嫁，姊代母職的狄鶯，帶著2個弟弟上學，再趕去紡織廠上班，為了要賺更多錢，之後更去西餐廳打工，她說：「記菜單、寫菜名、死背簡單英文，勤勞學，努力問，成了我從小到大養成的習慣。」

狄鶯與孫鵬這對銀色夫妻因戲相識相戀。（三立提供）

狄鶯與孫鵬這對銀色夫妻因戲相識相戀，密婚後六年離婚，分開後兩年再度結合，鬧得轟轟烈烈，如今經過兒子孫安佐事件，兩人患難見真情，孫鵬是這個家的靠山，而狄鶯更是為母則強。狄鶯說去美國時在飛機上她跟老公兩人都哭了，她記得當時哭後在飛機上睡著，醒來時發現孫鵬也偷偷哭，因為他怕狄鶯看到會難受。狄鶯深信兒子是暖男，只是急著探索這個世界，才會在美國留學期間一句玩笑話，引發軒然大波，狄鶯曾跟兒子講一句話，「你要學習媽媽長處，避掉媽媽的壞脾氣。」學歷不高的狄鶯為了兒子也一直在學習。

當年狄鶯與孫鵬從結婚到離婚都很戲劇化，狄鶯記得離婚後第一次同台是錄《國光幫幫忙》，當天錄影結束要寫勞報單，孫鵬記得狄鶯不好意思在眾目睽睽下簽名，因此順手幫忙代寫，也因為這個舉動，促成後來的復合。原來狄鶯跟孫鵬分開兩年多，兒子跟老公的身分證號碼、電話狄鶯根本不記得，但沒想到離婚兩年多，孫鵬還記得，她覺得很感動，感覺對方沒有忘記她。

(中時 )