高雄市府8日舉辦「莫拉克十周年感恩活動」，前總統馬英九也來了，他和韓國瑜的互動頗受關注。黃暐瀚今天直播時，有網友問馬英九希望韓國瑜當選嗎？黃暐瀚停頓一下回說：「希望」。

網友問「你覺得馬英九希不希望韓國瑜當選？」黃暐瀚對此問題不禁哈哈笑了出來，黃暐瀚回說：「希望」。因國民黨內不希望韓國瑜當選的應該不多，因為執政才有舞台，執政才有辦法去把自己的理想付諸實行，不管行政院或各部會才有辦法展現，並不會因為韓國瑜選上總統，就會被連根拔起。

2020大選有可能「三腳督」，黃暐瀚在17TV直播時分析指出，郭99%會出來選，他若出戰，到底對韓或蔡哪一位較不利呢？支持蔡的不用太高興，支持韓的也不用太擔心，因為蔡、韓一對一PK，勝選門檻50%，過50%才會贏；但若郭出來選，勝選門檻降為40%，國民黨當然不希望郭出來選，不過對韓100%不利，倒也未必，現在沒有結論，選舉都要開完票才知道。他也在直播現場舉辦投票，結果網友認為對韓國瑜不利的有175票、認為對蔡英文不利的181票，雙方五五波，只差6票。

(中時電子報)