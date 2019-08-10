總統蔡英文前行政院長張善政問大家，「你相信台灣經濟成長是蔡總統說的四小龍第一嗎？」(圖擷自張善政臉書)

台灣厲害了，竟也成為亞洲四小龍之首？總統蔡英文在臉書上報佳音，台灣經濟成長率數字亮麗，勇奪亞洲四小龍第一名。不過，相對於小英的沾沾自喜，前行政院長張善政卻覺得難過也不敢相信，他問大家，「你相信台灣經濟成長是蔡總統說的四小龍第一嗎？」

張善政今在臉書上表示，總統蔡英文在臉書公布經濟成長率數字，台灣勇奪亞洲四小龍第一名，他不敢相信也很難過地說，「蔡英文居然用這種方式講自己的政績，因為她的政績數字都是在粉飾太平。」

張善政提到，這三年多來，他一直觀在察蔡英文端出來的政績數字，但都是粉飾太平、講好不講壞。以今年上半年農產品輸出超過去年一整年來說，之所以增加那麼多，都是外銷輸出到大陸去，農產品有突飛猛進的成長是靠大陸，但蔡英文卻都不講，以前只會攻擊馬總統的「數字說」冷冰冰，可現在蔡英文卻也用了不對的數字、不完整的數據來企圖誤導人民嗎？

張善政感嘆，「人在做，天在看，台灣的經濟到底有沒有成長，人民的感受最真實！」

台灣是亞洲四小龍第一的說法，網友留言超酸，「愚人節嗎？」、「那來的四小龍啊！快與泰越印組成四小蛇囉～」、「免稅菸的超買量應該是四小龍第一」、「滿街夾娃娃機店,經濟成長第一? 」、「不相信經濟第一！覺得是民主倒退第一！雙重標準第一！」、「台中一堆人休無薪假了，政府還在自我感覺良好。」、「亞洲四小龍的標準早已不能評比，人家都長成大龍了我們還在小龍自嗨」、「南部有些機械廠都傳出做4休二了，目前小月很久了，真不知道數據怎麼來的」。

(中時電子報)