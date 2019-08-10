桃園市大園區五青路292巷有工廠10日晚間8時47分發生火警，轄區大園消防隊接獲大量報案電話，目前有火與煙冒出，經查無人員受傷受困。目前已派遣各式救災車輛31台車，人員共77人前往救災。

(中時 )

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