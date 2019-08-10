大園工廠火警 消防隊出動31車77人救火 22:042019/08/10 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市大園發生工廠火警，暫無人員受傷受困。（邱立雅翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區五青路292巷有工廠10日晚間8時47分發生火警，轄區大園消防隊接獲大量報案電話，目前有火與煙冒出，經查無人員受傷受困。目前已派遣各式救災車輛31台車，人員共77人前往救災。 (中時 ) #人員 #大園 #救災 #受傷 #工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 港罷工集會衝突 41人受傷送院 12:382019/08/06 兩岸 利奇馬升強颱 兩棲登陸車進駐宜蘭 08:592019/08/08 社會 【八八風災血淚】救災有功反遭彈劾 老鄉長罹癌放棄治療 09:122019/08/08 社會 88大地震 北院2人困電梯驚嚇求救 12:212019/08/08 社會 慶祝父親節 大園警分局吃Buffet 15:042019/08/08 社會 利奇馬颱風侵台 台南市防災應變中心三級開設 18:102019/08/08 社會 馬英九到谷川大橋 向已逝救災英雄致敬 15:142019/08/09 政治 利奇馬轉中颱 最快今晚8時許解除陸上警報 15:492019/08/09 社會 烈焰吞噬苗市廚具行 警消封街全力救災 21:282019/08/09 社會 馬英九獻花 向已逝救災英雄致敬 04:102019/08/10 地方新聞 社會熱門新聞 涉多名少女性侵 美淫魔富豪獄中輕生亡 - 社會 影》共處一室42分鐘 ５１歲副所長曖昧23歲女警 - 社會 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 降雨不斷 高雄桃源撤離居民300多人 - 社會 開車門不慎釀禍 台中女騎士連3撞慘死輪下 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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