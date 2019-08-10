手搖杯業者捲入政治表態紛爭，不少業者因曾於大陸官方微博、微信公眾號中表態來自「中國台灣」，群遭網友抵制，影響台灣商譽，其中50嵐、珍煮丹也發聲明回應，並未授權對岸代理商，品牌乃遭到仿冒抄襲。律師表示，若當初總公司對於代理合約，未詳加註明政治類文宣規範，日後要求償可說「以卵擊石」，加上牽扯政治議題，業者也只能無奈摸摸鼻子。

本報專訪處理兩岸加盟法的律師蔡慶文表示，台灣與大陸代理商合作，彼此之間有「區域代理合約」，規範品牌、商標、原料、直營店等授權合作模式，但很少對於雙方政治意味文宣做規範，加上議題也非常敏感。若出現像近日因大陸代理商，標榜品牌來自「中國台灣」，而遭到台灣消費者抵制、影響商機等狀況，台灣總公司很難去向代理商做任何求償，司法的獨立性碰到政治議題更難解，求償無疑是「以卵擊石」，業者只能無奈吞下。

表態紛爭延燒下，今（10日）迷客夏、50嵐、珍煮丹等業者也趕緊發聲明自清，就怕被消費者誤會、抵制。其中「50嵐」表示，僅在台灣設有各區代理公司，並未在海外設立任何總部，目前亦不接受海外加盟，指出近來出現於大陸、香港等地區的50嵐品牌，皆為遭仿冒抄襲；「珍煮丹」指出，大陸招商公司有自行架設網站，網站上資訊皆是抄襲珍煮丹總部官方網站，從未經過珍煮丹認證核可，已啟動法律追訴，與律師聯繫及追溯進一步求償責任。

而曾在微信公眾號上發布「來自中國台灣台南佳里」的文青品牌「迷客夏」，也發出官方聲明，表示由於在微信公眾號審查制度，只要在上面發布「台灣」，都必須加上「中國」兩字才能發文，因想推廣珍奶文化造成台灣消費者傷害，也深感抱歉。

一位不願具名的手搖杯加盟主透露，的確這周生意受到影響，對老客人也非常不好意思，除了希望網友減少不理性的謾罵，目前也已和其他加盟主討論，將進一步向總部求償。

蔡慶文律師進一步指出，這幾年兩岸餐飲業加盟數量龐大，除了政治議題，食安問題、教育訓練等都常是糾紛來源，出現最令業者頭痛的政治議題，如何妥善處理，也考驗到未來兩岸領導人的智慧。

(中時 )