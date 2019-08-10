近日有消息傳出，替HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》在艾美獎創下最多項入圍新紀錄的兩位編劇丹魏斯（D.B. Weiss）與大衛班尼歐夫（David Benioff），在Netflix上億美元的銀彈攻勢下確定跳槽，將為Netflix打造獨家影視作品。

Netflix擊敗迪士尼、Amazon、Comcast、蘋果等競爭者，與兩人簽下協議，價碼上一說是2億美元（約62億台幣），另一說是5年3億美元（約93億台幣）。Refinitiv公司分析師就質疑，這筆交易是否真能為Netflix賺錢，因為Netflix與兩位編劇簽訂的協議不包括生產與營銷成本，是單純支付給內容創作者的費用，這與好萊塢憑工作內容對演員、製片、導演付費，並根據表現再給獎勵或分紅的模式不同。

過去兩年Netflix也簽了奧斯卡名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、《美國恐怖故事》製作人萊恩墨菲（Ryan Murphy ）、《實習醫生》製作人、編劇珊達萊梅斯（Shonda Rhimes）。Netflix砸錢不手軟，2017年支付89億美元（約2759億台幣）添購與製作內容，2018年升至120億美元（約3720億台幣），今年預計砸下150億美元（約4650億台幣）。資金來自月度訂閱的Netflix自2014年起就現金流量負值的Netflix，還敢砸下大錢就是在賭2019年的收入能達到202億美元（約6262億台幣）。

分析師的質疑不是沒有道理。萊恩墨菲與Netflix簽了5年3億美元（約93億台幣）的合同，他表示已為Netflix籌集了10個項目：3部紀錄片、4部影集和3部電影，不過目前只有1部有確切的上線日期。珊達萊梅斯在2017年以1.5億美元（約46.5億台幣）與Netflix達成協議，雖然她發表了8個項目，但沒有一個有確切的製作與上線日期。而這次挖角來的兩位編劇雖然不再替HBO製作影集，但仍有撰寫，製作和指導3部《星際大戰》電影、替環球製作科特柯本電影、替福斯把小說《Dirty White Boys》寫出改編劇本的工作在身。《CNBC》詢問Netflix兩位編劇目前執行的工作項目，Netflix並未回應。

(中時 )