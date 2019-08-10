警方尖沙咀警署放催淚彈 22:372019/08/10 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方在尖沙咀把一名女子帶上警車離開後，現場警員被大批示威者包圍並緊隨。警方施放至少兩枚催淚彈，最終退至尖沙咀警署內。 警方一度同時舉起「警告使用催淚彈」的黑旗，和「速離否則開槍」的橙旗。大批警員退入警署後，再次向閘外聚集人群施放催淚彈。 期間，立法會議員許智峯和楊岳橋一直透過揚聲器，要求警方交代拘捕女子的原因、罪名。許智峯質疑警方不願意解釋，批評在無合理懷疑下違法拘捕女子，要求立即放人。有警員曾經要求議員離開，質疑他們妨礙警方工作。 (中時 ) #尖沙咀 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 大陸緊縮兩岸旅遊交流 3離島首長赴北京溝通 - 兩岸 示威者堵塞大圍交通後快閃 防暴警施放催淚煙 - 兩岸 警方尖沙咀警署放催淚彈 - 兩岸 國泰航空：1名機長停飛、解雇2名不當行為員工 - 兩岸 陸二三線城 兩岸客源壓力顯現 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。