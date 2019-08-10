香港警方在尖沙咀把一名女子帶上警車離開後，現場警員被大批示威者包圍並緊隨。警方施放至少兩枚催淚彈，最終退至尖沙咀警署內。

警方一度同時舉起「警告使用催淚彈」的黑旗，和「速離否則開槍」的橙旗。大批警員退入警署後，再次向閘外聚集人群施放催淚彈。

期間，立法會議員許智峯和楊岳橋一直透過揚聲器，要求警方交代拘捕女子的原因、罪名。許智峯質疑警方不願意解釋，批評在無合理懷疑下違法拘捕女子，要求立即放人。有警員曾經要求議員離開，質疑他們妨礙警方工作。

(中時 )