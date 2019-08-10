北市泉州街派出所日前發生通緝犯揮刀劃傷員警、宮廟鬥毆等案件，員警覺得頗不平靜，最近適逢農曆鬼月，有人就將整個值班台掛滿祈求平安的「乖乖」零食，宛如「柑仔店」（雜貨店）的外觀引發議論，遭長官制止、撤下，對此分局督察組表示，這種掛法十分不妥，但能諒解基層的辛勞，已提醒他們以後要多加注意。

泉州所轄區日前發生沈姓通緝犯揮刀劃傷員警案，接著又有宮廟鬥毆鬧上新聞版面，讓基層疲於奔命，最近就有人將8包乖乖掛滿值班台，希望透過這種警消傳統的祭拜習俗，讓轄區平靜一點。

但照片流傳後引發議論，有資深員警表示，值班台是警局的門面，雖說掛乖乖是約定成俗的習慣，但通常不會擺在這麼顯眼的地方，畢竟是公家機關，這種擺設會給人「不問蒼生問鬼神」的看法，而且也顯得不倫不類，可能年輕人覺得有趣，但其實很不洽當。

中正二警分局督察組表示，乖乖掛上去不久後隨即告知他們要撤下，其實沒有擺放太久，這種擺設方式有礙駐地執勤人員的視野，加上民眾觀感也不好，已告知以後不要再這麼做，體恤同仁最近十分辛勞，不會責怪、懲處同仁。

(中時 )