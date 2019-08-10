緬甸官員今天說，東南部一座村莊昨天因暴雨引發土石流所造成的死亡人數，目前已增加到34名，另47人受傷，恐仍有80多人失蹤，救難人員持續在厚重的泥堆中搜尋失蹤村民。

發生在緬甸孟邦（Mon State）葉派孔村（Ye Pyar Kone，譯音）的土石流沖走16戶民宅，山坡上可見一大片土色缺口。搜救人員徹夜工作到今天，以挖土機和徒手挖掘尋找生還者，並從泥堆深處挖出罹難者屍體。

地方行政首長苗明東（Myo Min Tun，譯音）表示：「我們找到34具屍體，尋找遺體工作仍持續進行。」

空拍畫面顯示，現場散布屋頂殘骸和其他房屋破瓦殘礫，一旁還有數輛被土石流衝撞翻覆的卡車。山坡上的一座寺廟也被泥流淹沒，只見金色塔尖露出泥巴外。

32歲的塔泰溫（Htay Htay Win，譯音）表示，她有2個女兒和其他5名親人仍下落不明。而她之所以逃過一劫，因事發前幾分鐘，她剛好到附近觀看洪水情勢。

塔泰溫哭著說：「我聽到一聲巨響，回頭便看到泥流衝入我家。」

35歲的紐紐溫（Nyo Nyo Win，譯音）站在她的房屋殘骸旁說：「這本來是我家，現在全毀了，我們失去一切。」她有9名家人喪生，包括她的父親和兒子。

30歲的丁泰（Tin Htay，譯音）描述他和家人在土石流入侵時如何逃出家裡，以及他如何協助救出其他困在泥巴裡的人。他說：「我從1輛車裡拖出1名婦女和2名兒童，但我無法搆到另外2人，因此被迫拋下他們。」

救難人員今天上午忙著將塑膠袋包裹的罹難者屍體放到一輛平板卡車上，焦急的村民在一旁觀看。

首都仰光到孟邦首府毛淡棉（Mawlamyine）的主要高速公路這回也被1.8公尺厚的泥堆阻斷，救難人員必須清除道路障礙。

緬甸雨季每年降下傾盆大雨，造成數萬人逃離被洪水淹沒的家園，並在山區引發致命土石流。

今年的強降雨已造成緬甸各地河川潰堤，沿海地區也收到了潮水將升高的警告。

緬甸的西棠河（Sittaung River）已潰堤，造成勃固省（Bago Region）稅仁鎮（Shwegyin）洪災水深及腰，居民必須涉水逃出或等待救生艇救援。

聯合國（UN）人道事務協調廳（OCHA）估計，近幾週緬甸已有約8萬9000人因洪水撤離，其中也有許多人稍後已能重返家園。

(中時 )