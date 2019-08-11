儘管湖人前鋒庫茲馬上季逐漸站穩先發地位，如今隨著湖人陣容大幅補強，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，庫茲馬下個球季恐怕將以替補身分出發，但他似乎已經提前做好心理準備，「不管先發或替補，我依舊努力提升。」

庫茲馬正在參加美國男籃訓練營，預計將可擠進12名國手名單參加本月底的世界盃，等到打完世界盃，他隨即趕往拉斯維加斯參加「小皇帝」詹姆斯舉辦的迷你訓練營，這個迷你訓練營除了增進隊友感情，更會確認湖人下季輪替陣容。

由於「一眉哥」安東尼戴維斯已經明確宣告將打先發大前鋒位置，代表湖人先發中鋒將是麥基或考辛斯，詹姆斯則是先發小前鋒，有鑑於隆多跟考辛斯、一眉哥的熟悉程度，應可繼續擔任湖人先發控衛，至於先發得分後衛應是丹尼格林。

如此一來，庫茲馬幾乎確定下季要打替補，但他信心滿滿表示，「過去兩年我都從替補打起，我只需要證明自己能力，一個教練的工作就是把最好的球員留在場上，我在過去兩年都證明了這一點，也一直抱持這種心態站上球場。」

「透過和偉大的球員在一起，我的心態每天都有提升，和詹姆斯一起打球，讓我更有自信，甚至跟魔術強生、布萊恩在一起，都會讓我的心態越來越成熟。」

(中時電子報)