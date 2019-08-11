張曼源在大陸擁有央視最「凶」主持人的封號。(取自張曼源微博)

才剛擔任林書豪代言特步記者會主持人的大陸央視「NBA最前線」主播張曼源，近日面對球迷在微博提問，「豪哥值得一份NBA合約！對吧。」她竟回答，「去擦地板嗎？」頓時引爆不少球迷怒火，認為張曼源根本瞧不起豪哥能打NBA。

畢竟林書豪目前還在等待NBA球隊邀約，並未放棄繼續留在最高舞台上面拚戰的念頭，可是張曼源這樣的回覆，也太充滿嘲弄意味了，這並非是她首次遭到網友大肆撻伐，先前她曾出席手機遊戲代言，更用相當傲慢留言跟網友嗆聲。

眼見球迷群情激憤，張曼源馬上在個人微博上發表道歉聲明，「各位！我不是開玩笑！今天下午我犯了職業生涯最大錯誤，我的口誤給特步和豪哥造成了很多麻煩，整個下午真的很自責也很難過，整個人渾渾噩噩，我真的是看錯了。」

張曼源在微博上的回覆，引爆相當大的爭議。(取自網路)

「我以為球迷說讓我進NBA，我的意思是我進NBA只能擦地板，我沒對豪哥有任何詆毀，我敬重他！豪哥今天發視頻給我鼓勵，可以說給了我很大鼓勵，我沒一點詆毀他的意思，我真的理解錯了，抱歉給各位帶來了誤解，真的很抱歉！」

不管是否張曼源真的看錯球迷留言的意思，還是她刻意發表爭議字眼，起碼身為公眾人物，且擁有前往NBA現場採訪經驗的電視台主播，都不應該在個人社群媒體發表如此聳動且具嘲諷意味的回覆，起碼張曼源這次真的算是爆紅了。

(中時電子報)