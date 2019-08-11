民間有種說法，據說聞到莫名的臭味，可能是代表有看不見的「朋友」在身邊，網友在PTT分享自己在鬼月約了D奶妹happy，過程中卻突然傳來一陣惡臭，讓他瞬間發寒，覺得不太對勁。

網友在PTT表示，用約炮(交友)軟體約了個正妹，一切都很聊得來...對方的D cup讓他「小頭」蠢蠢欲動，於是兩人就約到摩鐵蓋棉被了。網友表示，「自己雖然不信邪，但也是滿尊敬好兄弟，七月祂們的月他是不敢得罪...」不過就在他做完前置作業準備往下時卻突然聞到一陣惡臭！他表示「我之前看過電視，惡臭代表有靈界好朋友在旁邊，我一整個發寒覺得不對勁了」網友心理默默祈禱自己可以先完成「正事」卻發現這「濃濃惡臭」的源頭並不是所謂的「靈界好朋友」而是D奶妹的下體。

原PO表示過程中看了D奶妹一眼，對方卻示意「怎麼停下來了」，原PO只好硬著頭皮完成，事後更貼心的提醒對方「要洗乾淨」，還被誇很貼心。他無奈的說「我只是...不想要讓靈界好朋友背負著莫須有的罪名」。網友看了原PO的經歷也熱心的提醒「下次記得先洗乾淨再吃」，也有網友不以為然的留言「你自己愛舔 愛約 你以為每個人都是香的？」。

有研究指出，如果鼻腔有疾病可能會引發聞到異味這種嗅覺的幻覺，包括鼻息肉、神經母細胞瘤、慢性鼻竇感染、過敏性鼻炎甚至是癲癇、帕金森、偏頭痛、精神分裂症等神經科疾病，也會使大腦對氣味的感知發生扭曲，引起這種現象；也有可能只是家中安裝了新的空調裝置，其中仍然含有來自工廠的化學物質。

(中時電子報)