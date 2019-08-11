62歲知名音樂人李坤城2012年認愛小41歲的林靖恩，這段爺孫戀轟動一時，原本不被看好，但兩人已經一起走過近7年，也愛得高調穩定，跌破大家眼鏡，日前七夕更有網友巧遇他們同框用餐，互動有如老夫老妻，看得出感情依舊。而李坤城與林靖恩到底是不是「真愛」？「神明代言人」沈嶸就坦言，他們的感情是混雜「糾纏」與「控制」的「上癮症戀情」。

沈嶸通靈後發現，李坤城與林靖恩確實有前世關係，前世林靖恩並沒有任何特殊的工作能力，甚至是個十分平凡有些懶散的女子，但是懂得如何抓住男人的心，遇到李坤城後，愛上他的成熟老男人氣質，覺得是可以依賴的對象，所以不許李坤城輕易離開她，兩人前世雖然沒有成為夫妻，但是兩人愛戀糾纏長達20年之久，直至李坤城離世才分開。

沈嶸。（沈嶸提供）

來到今生，看似李坤城主動追求林靖恩，其實是林靖恩的執念再度尋回李坤城的，林靖恩渴望嫁給李坤城，但是內心又有說不出的猶豫感，總覺得哪裡不對勁，因為想要綁住李坤城是林靖恩從前世帶來的執念，現在雖然時空背景已改變，但是林靖恩對李坤城還是有「糾葛」、「執著」、「控制」、「上癮症」及「困惑」的感情不良業力，可說今生會愛上李坤城完全是因為林靖恩前世的業力在此生「又被引動」了。

沈嶸說，林靖恩內心有「想要永遠當小孩子，不想對自己的人生負責」的念頭，偏好得到老男人的照顧，剛好李坤城符合此條件，也願意跟林靖恩共同演出愛情戲碼，今生才會重複上一世的模式如法炮製，且林靖恩從前世就已將李坤城視為自己的「所有物」。

這對爺孫戀原本打算在女方20歲生日當天登記結婚，但因當時太多網友酸言，讓他們怕有霉氣而喊卡，最後究竟會否順利結婚步入禮堂？經由沈嶸通靈，發現李坤城目前想要娶林靖恩的心念「沒有很強」，而且會越來越覺得沒有必要娶林靖恩，但是林靖恩對李坤城還是有執念，所以結不結婚關鍵在林靖恩，會不會要求李坤城娶她。

(中時電子報)