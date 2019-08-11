聖誕節乃一年之中最重要的節日之一，尤其在國外更是如此。一名24歲的女兒在聖誕夜時，抱著半開玩笑的心態，送了老爸一盒DNA檢測工具，全家人抱著輕鬆心態邊玩邊檢驗，沒想到結果讓這對父女崩潰，因為他們竟然沒有任何血緣關係。

根據《EXTRA.IE》報導，事情發生在美國俄亥俄州，24歲的瑞貝卡卡特隆(Rebecca Cartellone)在聖誕夜中，異想天開送了老爸喬瑟夫(Joseph Cartellone)一盒DNA檢測工具，讓全家人興致沖沖，紛紛玩起DNA檢驗，沒想到檢驗結果出爐後，喬瑟夫發現瑞貝卡與自己沒有血緣關係，氣得在3天前(美國時間8月7日)一狀告上當初生產的醫院。

原來喬瑟夫與妻子珍妮佛(Jennifer)一直受到不孕症所苦，因此在1993年進行試管嬰兒實驗，院方也保證會用他的精子與妻子的卵子製造胚胎，夫妻倆成功在隔年生下了瑞貝卡，卻在去年聖誕節的DNA檢測中，發現女兒身上根本沒有自己的基因，僅有母親珍妮佛的，才發現當初醫院拿別的男人的精子來做試管，因此控告進行實驗的醫院與實驗室。

喬瑟夫在鏡頭前痛苦表示，檢驗結果出來後簡直就是惡夢，因為辛苦養育24年的女兒，竟然與自己毫無關係，還是因為聖誕節禮物才發現此事，更沒想到醫院竟然拿其他男人的精子來實驗。

喬瑟夫控告院方多項罪名，並要求院方賠償，找出瑞貝卡的「親生父親」，但院方拒絕了喬瑟夫的要求。

Jennifer and Joseph Cartellone had believed for 24 years that the egg was hers and the sperm used to fertilize it was his.



According to a new lawsuit, only half of that story was right.https://t.co/MrhyWWNeI1 — WCPO (@WCPO) 2019年8月8日

(中時電子報)