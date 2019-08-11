桃園市一名江姓男子10日準備前往中壢區找朋友，將車輛停放在超商附近準備買東西，因違停引起巡邏員警注意。警方上前盤查時，發現車內疑似放有毒品，心虛的江男企圖駕車逃逸，遭員警撲上駕駛座阻止，同行員警連開6槍擊破車輪，江男只得束手就擒，警方並在車上搜出毒咖啡包及彩虹菸等毒品。

有多項毒品前科的江男10日清晨6時45分準備要到中壢區找朋友，途中在中山東路違停，引起平鎮警分局龍岡派出所巡邏員警注意，發現該車車主形跡可疑，懷疑是酒駕，便主動上前盤查。

警方上前靠近後，透過擋風玻璃看見駕駛座擺有不明包裝袋，懷疑可能是毒咖啡包，要求江男熄火下車受檢，豈料江男不僅拒絕，還想踩油門逃逸、意圖衝撞警員。警方見狀趕緊打開駕駛座車門並撲向江男，同行警員見狀朝轎車後輪連開6槍，隨後2人將嫌犯拖下車壓制。

警方事後在車上搜出70公克的毒品咖啡包、29根彩虹菸，由於罪證確鑿，目前已將江男帶回警局偵訊。全案將依毒品、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。

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(中時 )