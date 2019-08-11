一名越南籍楊姓移工2010年失聯後，在2015年被警方緝捕遣返，未料他實在太想回台灣淘金，今年6月花了7500美金輾轉偷渡來台，9日晚間趁著颱風天以為沒有警察，便出門放封溜達，因行跡可疑遭警方攔查，偷渡身份才曝了光

楊姓偷渡客約10年前來台工作，但在2010年3月就被雇主通報行蹤不明，直到2015年被龜山分局查獲，發現楊南不但逾期居留還逃逸，遭移民署遣返並建置入境。未料楊男在台期間練就流利中文，遭遣返後難以忘懷在台工作，一心像回來淘金。

今年6月楊男花了7500美元代價，從越南到大陸以搭乘漁船方式偷渡進台灣，並透過關係找朋友介紹，因楊男中文流利又身強體壯，很快就找到工作機會。9日晚間楊男趁著颱風過境，在新屋區四齣溜達，因形跡可疑遭到警方盤查。

埔頂所所長洪淇毅、警員李東益見到楊男正準備上前盤查時，未料楊男竟突然拔腿狂奔，警方立即向前追緝，在死巷內順利將楊男壓制在地。楊男用流利中文狡辯稱自己「只是逾期居留而已沒必要這樣、他也有人權」等話試圖說服警方放人，但警方在楊男身上找不到身分資料，於是帶回派出所查證。

到派出所後，楊男自知難逃才供出真實身分，表示之前曾在台灣因失聯移工遭查獲被遣送回越南，千方百計到台灣工作後，此次只想趁颱風天出來喝酒休閒一下，以為不會有警察，沒想到仍遭查獲。

(中時 )